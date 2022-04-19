الصين أطلقت صاروخين متتاليين قبيل هبوط رواد الفضاء

أطلقت الصين صاروخين من موانئ فضائية مختلفة في ست ساعات فقط مساء أول أمس خلال يوم حافل تضمن أيضًا هبوطًا ناجحًا لأطول مهمة رائد فضاء حتى الآن، وفقا لتقرير spaces التقنى. وأطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية المهمتين ابتداء من يوم الجمعة (15 أبريل)، عندما انطلق صاروخ لونج مارش 3 بي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية يحمل أقمار الاتصالات Zhongxing 6D. وتم الإقلاع في الساعة 8 مساءً بتوقيت بكين (8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 1200 بتوقيت جرينتش) من موقع الإطلاق، الذي يقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.