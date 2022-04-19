رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح

بدأ رائدا الفضاء أوليج أرتيمييف ودينيس ماتفيف الاثنين خروجهما من محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء المفتوح الذي سيستمر لمدة 7 ساعات. وسيعمل رائدا الفضاء الروسيان خلال تواجدهما في الفضاء المكشوف على تثبيت وتوصيل لوحة تحكم للذراع الآلي الأوروبي، وهو نظام مناور بطول 37 قدمًا مثبتًا على وحدة المختبر متعددة الأغراض Nauka التي وصلت إلى المحطة مؤخرًا. ومن المقرر إجراء عملية خروج ثانية في 28 من شهر أبريل الجاري.