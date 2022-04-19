رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح
آخر تحديث GMT10:34:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح

العرب اليوم -

العرب اليوم - رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح

رواد الفضاء الروس
موسكو - العرب اليوم

بدأ رائدا الفضاء أوليج أرتيمييف ودينيس ماتفيف الاثنين خروجهما من محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء المفتوح الذي سيستمر لمدة 7 ساعات.  وسيعمل رائدا الفضاء الروسيان خلال تواجدهما في الفضاء المكشوف على تثبيت وتوصيل لوحة تحكم للذراع الآلي الأوروبي، وهو نظام مناور بطول 37 قدمًا مثبتًا على وحدة المختبر متعددة الأغراض Nauka التي وصلت إلى المحطة مؤخرًا. ومن المقرر إجراء عملية خروج ثانية في 28 من شهر أبريل الجاري.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح رواد الفضاء الروس يخرجون إلى الفضاء المفتوح



أخبار ذات صلة

GMT 09:55 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

الصين أطلقت صاروخين متتاليين قبيل هبوط رواد الفضاء
العرب اليوم - الصين أطلقت صاروخين متتاليين قبيل هبوط رواد الفضاء

GMT 21:40 2022 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

عطل يصيب موقع "يوتيوب" في عدة بلدان
العرب اليوم - عطل يصيب موقع "يوتيوب" في عدة بلدان

GMT 20:24 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم
العرب اليوم - عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم

GMT 12:47 2022 الخميس ,31 آذار/ مارس

انخفاض كبير في عدد مستخدمي منصة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - انخفاض كبير في عدد مستخدمي منصة ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 18:28 2022 الثلاثاء ,29 آذار/ مارس

بلاغات عن عطل في موقع "تويتر"
العرب اليوم - بلاغات عن عطل في موقع "تويتر"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين وهند صبري تتألقان في القفطان المغربي التقليدي

القاهره-العرب اليوم

تألقت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، في أحدث ظهور لها، بإطلالة رمضانية محتشمة وفخمة، بحفل سحور دار المجوهرات العالمية "كارتيير" (Cartier)، الذي أقيم بإمارة دبي. واختارت ياسمين صبري الزي المغربي التقليدي (القفطان)، لتتألق به، من توقيع المصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران، وكانت الإطلالة من تنسيق كارول بوخالد. وظهرت ياسمين باللون الذهبي الفخم بتطريز أنيق على منطقة الصدر، وحزام على الخصر، وبأكمام طويلة منفوشة، والفستان كان بموديل واسع من أسفل منطقة الخصر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة.كما نسقت ياسمين صبري مع إطلالتها مجوهرات ذهبية أنيقة من "كارتيير"، إذ تعمل معها كوجه إعلاني ودعائي بالشرق الأوسط، كما اختارت تسريحة الشعر المربوط، ومكياجاً من الألوان البرونزية.من ناحية أخرى، حضرت أيضاً الفنانة التونسية هند صبري حفل سحور "ك...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:25 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

أفكار متنوعة لإطلالات مريحة لفصل الصيف
العرب اليوم - أفكار متنوعة لإطلالات مريحة لفصل الصيف

GMT 08:01 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

لاتفيا وجهة جذابة لعشاق المناظر الطبيعية
العرب اليوم - لاتفيا وجهة جذابة لعشاق المناظر الطبيعية

GMT 08:50 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

ديكورات خشبية جذّابة للتلفزيون المعلّق
العرب اليوم - ديكورات خشبية جذّابة للتلفزيون المعلّق

GMT 06:55 2022 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

رئيسي يُهدد باستهداف قلب إسرائيل إذا تحركت ضد إيران
العرب اليوم - رئيسي يُهدد باستهداف قلب إسرائيل إذا تحركت ضد إيران

GMT 13:15 2022 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

هالة سرحان تصف أغاني المهرجانات بـ"الكارثة الفنية"
العرب اليوم - هالة سرحان تصف أغاني المهرجانات بـ"الكارثة الفنية"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 03:27 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً
العرب اليوم - يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً

GMT 18:37 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم
العرب اليوم - لا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 18:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 01:10 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

مطاعم الفنانين استثمار لعشق خاص بعيدًا عن المهنة
العرب اليوم - مطاعم الفنانين استثمار لعشق خاص بعيدًا عن المهنة

GMT 15:00 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع حصيلة اعتداء العاصمة الصومالية إلى 137 قتيلًا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة اعتداء العاصمة الصومالية إلى 137 قتيلًا

GMT 23:34 2016 الإثنين ,29 آب / أغسطس

جمال خلف الله ينفي تسريب أدوية العلاج المجاني الى الولايات
العرب اليوم - جمال خلف الله ينفي تسريب أدوية العلاج المجاني الى الولايات

GMT 02:27 2016 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

فندق "الجبل الساحر" في تشيلي يعتبر من أروع معالم الأرض
العرب اليوم - فندق "الجبل الساحر" في تشيلي يعتبر من أروع معالم الأرض

GMT 08:40 2017 السبت ,11 آذار/ مارس

أشهر أسباب خدش قرنية العين وأعراضها وطرق علاجها
العرب اليوم - أشهر أسباب خدش قرنية العين وأعراضها وطرق علاجها

GMT 23:32 2016 السبت ,14 أيار / مايو

ليفربول يرصد حارس ماينز الألماني لوريس كاريوس
العرب اليوم - ليفربول يرصد حارس ماينز الألماني لوريس كاريوس

GMT 20:36 2017 الأحد ,25 حزيران / يونيو

اللون الأزرق الأكثر شعبية في دول عدّة أهمها بريطانيا وألمانيا
العرب اليوم - اللون الأزرق الأكثر شعبية في دول عدّة أهمها بريطانيا وألمانيا

GMT 14:03 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجع ليف نورديك الصحّي من ريزون داتر سيفتح أبوابه في برج كيان
العرب اليوم - منتجع ليف نورديك الصحّي من ريزون داتر سيفتح أبوابه في برج كيان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab