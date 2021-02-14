ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن إرسال أول صورة للمريخ بعدسة مسبار الأمل لحظة فارقة في تاريخنا تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء