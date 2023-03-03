اعتقال أميركيين اثنين لتصدير التكنولوجيا إلى روسيا بشكل غير قانوني

قالت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، إنها ألقت القبض على رجلين متهمين بمؤامرة استمرت لسنوات لتصدير تكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى روسيا، في تحايل على القوانين المفروضة على التصدير في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن الرجلين زودا شركات روسية بمعدات إلكترونيات الطيران الغربية، وقدما خدمات إصلاح للمعدات المستخدمة في الطائرات الروسية الصنع.

وقالت الوزارة إنه منذ عام 2020، تآمر المدعى عليهما للتهرب من قوانين التصدير من خلال التستر وإخفاء المستخدمين النهائيين الحقيقيين والقيمة والوجهات النهائية لصادراتهم وعن طريق نقل السلع عبر دول ثالثة.