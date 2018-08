القائمة الكاملة للألعاب المجانية لشهر ايلول 2018

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن قائمة الألعاب المجانية الخاصة بمشتركى خدمة Games With Gold لشهر سبتمبر المقبل، والتى تشمل ألعاب كل من أجهزة Xbox OneوXbox 360.

ووفقا لما نشره موقع express البريطانى، فرغم أن شهر أغسطس الماضى قد شهد تواجد مجموعة من الألعاب المميزة سواء عبر منصة Xbox One أو عبر منصة Xbox 360، مثل For Honor وForza Horizon 2 علىXbox One وDead Space 3 على Xbox 360، إلا أن الشهر المقبل سيشهد عناوين ضعيفة بشكل كبير.

القائمة الكاملة لألعاب Games with Gold المجانية لشهر سبتمبر 2018.

منصة Xbox One

- لعبة Livelockتتواجد بالمتجر بداية من 1 سبتمبر وحتى أخر الشهر.

- لعبة Prison Architect تتواجد بالمتجر بداية من 15 سبتمبر وحتي16 أكتوبر.

منصة Xbox 360

- لعبة Lego Star Wars III تتواجد بالمتجر بداية من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر.

لعبة Monster World تتواجد بالمتجر بداية من 16 سبتمبر وحتى 31 سبتمبر.