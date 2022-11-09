نيزك يسقط على منزل في كاليفورنيا ويدمره بالكامل

تعرض أحد المنازل لدمار كامل إثر سقوط ما يعتقد أنه نيزك عليه، ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت كرة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة نيزك سقط على منزل مواطن يدعى داستن بروسيتا وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.