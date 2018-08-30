5 تطبيقات شهيرة وصلت لمستخدمى أيفون قبل أندرويد



احتفلت شركة أبل خلال الشهر الماضى بالذكرى العاشرة لإطلاق متجر التطبيقات التابع لها App Store، والذى ضم الكثير من التطبيقات، ورغم التنافس الشديد بين متجر أبل ومتجر "بلاى ستور" الموجود لجوجل، إلا أن هناك العديد من التطبيقات الشهيرة والمميزة التى عرفت طريقها لمتجر أبل قبل أن تصل لمستخدمى أندرويد، والتى نرصد أبرزها كما يلي:

- تطبيق واتس آب:

لا يعرف الكثيرون أن تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم " واتس آب" وصل لمنصة iOS، قبل وصوله إلى منصة أندرويد فى البداية، حيث جاء واتس آب فى عام 2009 لهواتف أيفون، بشكل حصرى، وفى عام 2010 وصل التطبيق إلى منصة أندرويد.

- تطبيق انستجرام:

يعد انستجرام واحدا من أشهر تطبيقات مشاركة الصور فى العالم، لكنه أيضا مثل سابقه كان متاحا فى عام 2010 بشكل حصرى على متجر أبل، وبعد عامين من إطلاقه لمنصة iOS حصل عليه أندرويد وتحديدًا عام 2012.

- تطبيق سناب شات:

كذلك فإن التطبيق الشبابى "سناب شات" الذى يركز بشكل أكبر على الصور والفلاتر والرموز التعبيرية بدلاً من الرسائل القديمة الجيدة والمبنية على النصوص تم إطلاقه فى البداية على iOS عام 2011، حيث كان فيس بوك يسيطر وقتها على شبكات التواصل الاجتماعى، وكانت هناك مطالبة قوية من قبل مستخدمى أندرويد، حيث وصل إليهم عام 2012.

- لعبة Temple Run

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واحدة من أشهر العاب الموبايل فى العالم، والتى تقوم على الركض والهرب وعدم التوقف عن الهرب، وقد وصلت هذه اللعبة لمتجر آب ستور فى عام 2011، وبعد غضب كبير وانتظار من مستخدمى أندرويد، وصلت اللعبة لمتجر بلاى ستور عام 2012.

- لعبة Angry Birds

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كذلك الأمر بالنسبة للعبة الطيور الغاضبة، فقد وصلت إلى متجر آب ستور فى عام 2009، ثم وصلت بعد ذلك لمتجر أندرويد فى عام 2010.