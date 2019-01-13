قالت صحيفة "ميرور" إن شركة "سامسونج" تعد للإعلان عن أول هاتف ذكي لها قابل للطي، وذلك في محاولة من الشركة الكورية الجنوبية لمواصلة التربع على عرش أوائل الشركات العالمية الطارحة للهواتف الذكية، في منافسة مع شركات أبل وهواوي وغيرهما.

وحدتت الشركة 20 فبراير القادم موعدًا للكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي، ولكن الإعلان لن يكون في كوريا الجنوبية، بل سيكون في أمريكا وإنجلترا. وتكشف الشركة خلال الحدث أيضًا عن هاتف "جالاكسي أس 10"، وستطرح 3 أنواع من جالاكسي أس 10، حتى تتوفر في الأسواق في مارس وأبريل القادم.