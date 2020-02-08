أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إرجاء إطلاق القمر الصناعي "ظفر"، بعدما كان مقررا اليوم السبت، في تأجيل يعد الثاني من نوعه بعدما كانت طهران أعلنت نيتها إطلاقه الأسبوع الماضي، وقال، مرتضى براري، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إننا "لن نضحي بدقة إطلاق القمر "ظفر" لأجل الإسراع في تنفيذ ذلك، وبناء عليه قررنا تأجيل الإطلاق".

ولفت رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، إلى أن القمر الصناعي "ظفر" جاهز للإطلاق وتم اختباره من قبل 8 فرق خبراء إيرانيين منذ 4 أسابيع، ولا توجد أي مشكلة لإطلاقه كي يستقر على مدار يبعد 530 كم عن سطح الأرض، لكن تم تأجيل عملية الإطلاق لأجل الدقة في العملية، وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، نشر نهاية يناير الفائت صورة من داخل المركز الفضائي الإيراني، أظهرت جاهزية القمر الصناعي الإيراني "ظفر" للإطلاق.

وعلق الوزير الإيراني على الصورة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "هذا صاروخ "سيمرغ" أو "العنقاء" الإيراني، يبلغ وزنه أكثر من 80 طنا، سيحمل القمر الصناعي "ظفر" إلى ارتفاع 530 كم عن سطح الأرض، وستستغرق العملية 8 دقائق. 8 دقائق تحبس الأنفاس".

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبرا في أغسطس الماضي، يفيد بأن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق قبل إطلاقه في مركز الإمام الخميني الفضائي بشمالي إيران، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفقا لوكالة "رويترز".