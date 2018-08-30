كيف تتجاهل الأصدقاء المزعجين على انستجرام؟



ربما يكون هناك بعض الأصدقاء المزعجين الموجودين على شبكة انستجرام، وهو الأمر الذى يجعل المستخدم يرغب فى التخلص منهم، إلا أنه قد يجد صعوبة فى القيام بذلك، خاصة إذا كان يرغب فى فى عدم فعل ذلك بشكل مباشر مثل حظره بشكل نهائى، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك بكل سهولة:

- فى البداية يبحث المستخدم عن أى منشور لهذا الشخص المزعج.

- أعلى المنشور سيجد المستخدم علامة النقاط الثلاثة (…) التى تقدم عدد من الخيارات، ويضغط عليها المستخدم.

- ستظهر هناك الكثير من الخيارات منها إبلاغ Report والتضمين Embed وتجاهل Mute

- يضغط المستخدم على خيار تجاهل Mute.

- يختار المستخدم بعد ذلك إمكانية تجاهل المنشورات Mute Posts أو تجاهل المنشورات و القصص Mute Posts and Stories.

- سيلاحظ المستخدم أن هذا الشخص لن تظهر له منشورات بعد ذلك نهائيا.



