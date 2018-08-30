كيف تتجاهل الأصدقاء المزعجين على انستجرام؟

ربما يكون هناك بعض الأصدقاء المزعجين الموجودين على شبكة انستجرام، وهو الأمر الذى يجعل المستخدم يرغب فى التخلص منهم، إلا أنه قد يجد صعوبة فى القيام بذلك، خاصة إذا كان يرغب فى فى عدم فعل ذلك بشكل مباشر مثل حظره بشكل نهائى، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك بكل سهولة:
- فى البداية يبحث المستخدم عن أى منشور لهذا الشخص المزعج.
- أعلى المنشور سيجد المستخدم علامة النقاط الثلاثة (…) التى تقدم عدد من الخيارات، ويضغط عليها المستخدم.
- ستظهر هناك الكثير من الخيارات منها إبلاغ Report والتضمين Embed وتجاهل Mute
- يضغط المستخدم على خيار تجاهل Mute.
- يختار المستخدم بعد ذلك إمكانية تجاهل المنشورات Mute Posts أو تجاهل المنشورات و القصص Mute Posts and Stories.
- سيلاحظ المستخدم أن هذا الشخص لن تظهر له منشورات بعد ذلك نهائيا.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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