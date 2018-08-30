أمازون تخطط للكشف عن خدمة فيديو مجانية مدعومة بالإعلانات



تخطط شركة أمازون لإطلاق خدمة فيديو مجانية لمستخدمى أجهزة بث تلفاز Fire، التى يستخدمها نحو 48 مليون شخص حول العالم، وتدّعى المعلومات أن الخدمة المدعومة بالإعلانات، والتى يطلق عليها مؤقتًا اسم Free Dive، منفصلة عن خدمة فيديو Prime للاشتراك بدون إعلانات فى أمازون، والتى تنافس Netflix.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تجرى الشركة محادثات مع استديوهات كبرى لترخيص البرامج التلفزيونية القديمة من أجل خدمتها الجديدة، والتى يتم تطويرها من قبل موقع ويب معلومات السينما والتلفزيون التابع للشركة IMDB.

كانت مبيعات الإعلانات المربحة للغاية نقطة مضيئة لشركة أمازون فى الربع الأخير، حيث زادت إيرادات الشركة بفضلها، بجانب بعض البنود الأخرى بنسبة 132 فى المئة إلى 2.2 مليار دولار.

وقد نفت أمازون فى العام الماضى مزاعم بأنه تطوير نسخة مجانية من خدمة Prime Video، وقالت لموقع Dailymail.com: "ليس لدينا أى خطط لإنشاء نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات من Prime Video".