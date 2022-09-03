ناسا تستعد لاطلاق صاروخاً جديداً

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق صاروخها الجديد إلى القمر، اليوم السبت، بعد إصلاح تسرب الوقود والعمل على مستشعر محرك أحبط المحاولة الأولى. وتأخرت الرحلة الافتتاحية للصاروخ الذي يبلغ طوله 322 قدمًا (98 مترًا)، وهو الأقوى على الإطلاق الذي بنته ناسا، في وقت متأخر من العد التنازلي يوم الاثنين الماضي. وبدأت ساعات مركز كينيدي.