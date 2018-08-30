

كشفت شركة SkyRyse الأمريكية عن نظام ذكاء اصطناعى مساعد، تأمل أن يغير الطريقة التى نسافر بها، وقالت الشركة إن أولى أعمالها ستبدأ فى مدينة Tracy بولاية كاليفورنيا فى يناير، حيث ستوفر الدعم لوحدات الاستجابة للطوارئ فى المدينة، بما فى ذلك مهام تنفيذ القانون والبحث والإنقاذ والإطفاء.



وسيسمح النظام فى نهاية المطاف لطائرات الهليكوبتر والمركبات الأخرى بالتحليق بنفسها، إذ يأمل مؤسسه أن يساعد أوبر والشركات الاخرى على تطوير خدمات "التاكسى الطائر" .

وقال مارك جرودن، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك بالشركة الأمريكية لشبكة CNBC:" خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، سيكون من الممكن طلب طائرة قادرة على الوصول إلى موقع ليس بعيدًا جدًا عن مكانك أو وجهتك".

وأوضح جرودن إن هدف الشركة هو تطوير سيارات أجرة ذاتية الطيران، ذات أسعار مماثلة بشكل كبير لخدمات سيارات الأجرة.

وأضاف جرودن: "فى كل عام، تهدر مليارات الساعات فى حركة المرور وتنفق فى أعقاب ممرات سفر غير فعالة، مما يفرض ضرائب على رفاهيتنا وإنتاجيتنا الاقتصادية، لذا نحن نطور خدمة النقل الجوى التى لا تعتمد على البنية التحتية اليوم."