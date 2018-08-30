كشفت شركة SkyRyse الأمريكية عن نظام ذكاء اصطناعى مساعد، تأمل أن يغير الطريقة التى نسافر بها، وقالت الشركة إن أولى أعمالها ستبدأ فى مدينة Tracy بولاية كاليفورنيا فى يناير، حيث ستوفر الدعم لوحدات الاستجابة للطوارئ فى المدينة، بما فى ذلك مهام تنفيذ القانون والبحث والإنقاذ والإطفاء.
وسيسمح النظام فى نهاية المطاف لطائرات الهليكوبتر والمركبات الأخرى بالتحليق بنفسها، إذ يأمل مؤسسه أن يساعد أوبر والشركات الاخرى على تطوير خدمات "التاكسى الطائر" .
وقال مارك جرودن، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك بالشركة الأمريكية لشبكة CNBC:" خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، سيكون من الممكن طلب طائرة قادرة على الوصول إلى موقع ليس بعيدًا جدًا عن مكانك أو وجهتك".
وأوضح جرودن إن هدف الشركة هو تطوير سيارات أجرة ذاتية الطيران، ذات أسعار مماثلة بشكل كبير لخدمات سيارات الأجرة.
وأضاف جرودن: "فى كل عام، تهدر مليارات الساعات فى حركة المرور وتنفق فى أعقاب ممرات سفر غير فعالة، مما يفرض ضرائب على رفاهيتنا وإنتاجيتنا الاقتصادية، لذا نحن نطور خدمة النقل الجوى التى لا تعتمد على البنية التحتية اليوم."
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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