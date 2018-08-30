

أكد" آرون جرينسبان"، أحد مؤسسى موقع فيس بوك، أن الشبكة الاجتماعية التى يريدها "مارك زوكربيرج" حالياً فشلت فى حماية المستخدمين، وهى مسؤولة عن عدد لا يحصى من الوفيات، وسبق وادعى "آرون" أنه توصل لفكرة شبكة فيس بوك أولا، والآن يقول إن زوكربيرج أضعف الضمانات وأمن المستخدمين من أجل تحقيق مزيد من النمو.



وقال جرينسبان لصحيفة "ديلى تلجراف"، إن زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيس بوك"، تجاهل تحذيراته الخاصة بتحويل فيس بوك إلى شبكة يدمنها المستخدمون مثل المخدرات.

وأضاف أن مزايا فيس بوك الإدمانية قد لا تقتل أى شخص مباشرة، كما تفعل السجائر كل يوم، ولكن ثبت الآن أن الموقع أدى إلى وفيات لا حصر لها بشكل غير مباشر، واستشهد بالمذكرة المسربة التى كتبها نائب رئيس فيس بوك "أندرو بوسورث"، والذى قال إن تصميم الموقع قد يسبب وفيات من خلال تعريضهم للتخويف أو إذا قام إرهابى بتنسيق هجوم باستخدام فيس بوك، وأضاف درينسبان، "مارك وأنا اختلفنا بشكل أساسى حول أهمية الجودة مقابل الكمية".

ورد المتحدث باسم "فيس بوك"، بأن الموقع لم يتم تصميمه ليكون إدمانا وتم الاستعانة بالخبراء لضمان تجنب مثل هذا الأمر.