شركة ميتا المالكة لفيس بوك يحذف 60 حسابا

قالت شركة ميتا المالكة لفيس بوك، إنها اكتشفت عددا من الأشخاص الذين ادعوا ارتباطهم بالجيش الامريكي، وقالت إنهم على الأرجح وراء شبكة مزيفة من حسابات فيس بوك وإنستجرام كانت تروج لمصالح الولايات المتحدة في الخارج ، من خلال استهداف الجماهير في أفغانستان وآسيا الوسطى.

وفقا لشبكة سي ان ان، كشفت ميتا إنها أزالت ما يقرب من 36 حسابًا على فيس بوك، و 24 حسابًا على انستجرام انتهكت سياسة المنصة ضد "السلوك المنسق غير الأصيل".