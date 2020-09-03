بابجي تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش
آخر تحديث GMT09:43:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

بابجي تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش

العرب اليوم -

العرب اليوم - بابجي تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش

لعبة PUBG Mobile
واشنطن - العرب اليوم

حظرت لعبة PUBG Mobile أكثر من 2 مليون لاعب بسبب الغش فى اللعبة، وقد تمت الحملة فى غضون أسبوع، من 20 إلى 27 أغسطس، وخلال فترة الأسبوع هذه، حيث تم تعليق ما مجموعه 2273152 حسابًا و1424854 جهازًا بشكل دائم من الوصول إلى اللعبة، وتشمل أسباب الحظر أشكالًا مختلفة من الغش مثل Speed ​​Cheats (12٪) و Auto-Aim Cheats (27٪) واستخدام X-Ray Vision (32٪) واستخدام أشكال أخرى من الغش (22٪).

وبحسب التقرير، فقد تم حظر 4% من الحسابات لتعديل المنطقة، بينما تم تعليق 3% لتعديل نموذج الشخصية، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر صفحة Twitter الخاصة باللعبة، فيما تعرضت PUBG Mobile للإنتقادات من قبل اللاعبين لبعض الوقت بسبب الغش المتفشي الذي يحدث في اللعبة، ومن المحتمل أن يكون حظر أكثر من مليوني حساب هو أعلى حظر تم عرضه في لعبة المعركة الملكية في غضون أسبوع.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن يصل تحديث PUBG Mobile 1.0 في 8 سبتمبر على كل من نظامي Android و iOS، وسيجلب التحديث خريطة Erangel 2.0 الكلاسيكية التي طال انتظارها، وفقًا للإعلانات التشويقية، كما سيعمل تحديث Erangel 2.0 على إصلاح الرسومات العامة للخريطة الكلاسيكية.

كما يجلب التحديث بعض التغييرات الجمالية وبعض تحسينات التصميم على اللعبة والبيئة بشكل عام، وقد تم إصلاح قاعدة سوسنوفكا العسكرية، والقصر، وميلتا باور ومناطق أخرى من أجل Erangel 2.0، ومن المتوقع أيضًا وضع رسومات Urtla-HD مع Ernagel 2.0.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بابجي تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش بابجي تحظر أكثر من 2 مليون لاعب فى أسبوع بسبب الغش



أخبار ذات صلة

GMT 09:03 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

الهند تحظر بابجي و118 تطبيقا ولعبة صينية
العرب اليوم - الهند تحظر بابجي و118 تطبيقا ولعبة صينية

GMT 17:50 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

فيسبوك يعلن وقفه لـ "تأثير روسي" استهدف ناخبين في أميركا وبريطانيا
العرب اليوم - فيسبوك يعلن وقفه لـ "تأثير روسي" استهدف ناخبين في أميركا وبريطانيا

GMT 13:10 2020 الخميس ,20 آب / أغسطس

ناسا تكشف عن شذوذ عملاق فوق الأرض
العرب اليوم - ناسا تكشف عن شذوذ عملاق فوق الأرض

GMT 10:14 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس

صاروخ آريان 5 يطلق قاطرة فضائية آلية فى المدار
العرب اليوم - صاروخ آريان 5 يطلق قاطرة فضائية آلية فى المدار

GMT 10:09 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس

Telegram ينافس زووم وفيس بوك بإطلاق ميزة مكالمات الفيديو على iOS وأندرويد
العرب اليوم - Telegram ينافس زووم وفيس بوك بإطلاق ميزة مكالمات الفيديو على iOS وأندرويد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اشْتُهِرت بجمالها وتألّقت بلوكاتها الأنيقة والجريئة

أجمل إطلالات شريهان لمناسبة عودتها إلى المسرح بعد غياب 30 عامًا

القاهرة- العرب اليوم

تعود النجمة شريهان بدور "كوكو شانيل" حيث ستشارك في مسرحية ستعرض في القاهرة بداية من العام المقبل، ثم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض القادم، وستبث بعد ذلك على التلفزيون، وذلك بعد غياب دام لثلاثين عاما عن المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات. اشتهرت شريهان كالنجمة الاستعراضية الأولى وفي أدوارها في الفوازير الرمضانية في الثمانينيات والتسعينيات، ومنذ إطلالاتها الأولى تحوّلت بسرعة إلى أيقونة ليست فقط في التمثيل بل في عالم الموضة أيضاً، إذ اشتهرت بجمالها وتألقت بلوكاتها الأنيقة والجريئة، وتميّزت باختياراتها المتقنة وذوقها الرفيع ما جعلها تتميّز وتخطف الأنظار. وتحتل الموضة والتصاميم حيزاً هاماً من المسرحية المرتقبة، إذ سيتجاوز عدد الملابس التي ستستخدمها النجمة شريهان المئة. وفي هذا الإطار، انتشرت أخبار عن اختيار المصم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:46 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

نسقي موضة الكاروهات بعدة طرق للحصول على إطلالة أنيقة
العرب اليوم - نسقي موضة الكاروهات بعدة طرق للحصول على إطلالة أنيقة

GMT 02:17 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

5 وجهات سياحية تستحق الزيارة في "مدريد" الإسبانية تعرف عليها
العرب اليوم - 5 وجهات سياحية تستحق الزيارة في "مدريد" الإسبانية تعرف عليها

GMT 02:48 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

نقدم لك أفضل تصميمات ورق الحائط للمسات ساحرة لمنزلك
العرب اليوم - نقدم لك أفضل تصميمات ورق الحائط للمسات ساحرة لمنزلك

GMT 02:41 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

"واشنطن" تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على جرائمه
العرب اليوم - "واشنطن" تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام الإيراني على جرائمه

GMT 02:53 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

ماكرون يوبخ صحافيًا نشر تفاصيل "خلوة" جمعته مع ممثل "حزب الله"
العرب اليوم - ماكرون يوبخ صحافيًا نشر تفاصيل "خلوة" جمعته مع ممثل "حزب الله"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:43 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة السيدة المنتقبة أمام قبر والدتها
العرب اليوم - ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة السيدة المنتقبة أمام قبر والدتها

GMT 00:59 2020 الأربعاء ,02 أيلول / سبتمبر

الجيش التركي يرفض تنفيذ أوامر أردوغان بإغراق فرقاطة يونانية
العرب اليوم - الجيش التركي يرفض تنفيذ أوامر أردوغان بإغراق فرقاطة يونانية

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 00:38 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية للعائلات في سريلانكا لعام 2020
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية للعائلات في سريلانكا لعام 2020

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 01:49 2020 السبت ,22 آب / أغسطس

تعرف على أجمل الشلالات في البيرو التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل الشلالات في البيرو التي تستحق الزيارة

GMT 02:15 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

لأول مرة منذ 45 عاما مركبة "سبيس إكس" تهبط على الماء
العرب اليوم - لأول مرة منذ 45 عاما مركبة "سبيس إكس" تهبط على الماء

GMT 05:54 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بالسرقة
العرب اليوم - الشركة المالكة لـ"تيك توك" تتهم فيسبوك بالسرقة

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab