شركة اتصالات أميركية عملاقة تعلن سرقة بيانات 37 مليون عميل

قالت شركة الاتصالات اللاسلكية الأميركية “تي موبايل”، إن متسللاً مجهول الهوية اخترق شبكتها في أواخر نوفمبر وسرق بيانات 37 مليون عميل، بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد.ذكرت “تي موبايل” في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير. وقالت إن البيانات التي تعرضت للسرقة – بناءً على التحقيق الذي أجرته حتى الآن – لا تتضمن كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي أو المعرفات الحكومية الأخرى.

وأضافت: “لا يزال تحقيقنا جاريًا، لكن يبدو أن النشاط الخبيث قد تم احتواؤه بالكامل في هذا الوقت”. وقالت إنه تم الوصول إلى البيانات لأول مرة في 25 نوفمبر أو نحوه.