الصين تُطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح 14 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 دي).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن الصاروخ انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، ودخلت الأقمار الاصطناعية، بما فيها تشيلو-2 و تشيلو-3، المدارات المخطط لها بنجاح.

وأضافت أن هذا الإطلاق يعتبر هو المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.