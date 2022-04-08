آبل تعيد تطبيق معارضة بوتين إلى متجر تطبيقات روسيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن باحثين مستقلين، أن تطبيق تصويت يديره أنصار أليكسي نافالني المعارض البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصبح متاحًا مرة أخرى للتنزيل من متجر تطبيقات آبل الروسي. وأزالت كل من آبل وجوجل التطبيق العام الماضي بعد أن هدد الكرملين بملاحقة موظفي الشركة جنائياً في البلاد.