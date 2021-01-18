قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن منظمة Coalition for a Safer Web غير الربحية الأمريكية، طالبت عبر القضاء بحذف "ماسنجر تيلغرام"، من متجر تطبيقات شركة "آبل" وأضافت الصحيفة، في مقالة يوم أمس، أنه تم رفع هذه الدعوى القضائية، في محكمة بولاية كاليفورنيا وتزعم المنظمة، بأن "إدارة تيلغرام، لم تفرض القيود الكافية، ضد المستخدمين الذين ينشرون أنباء متطرفة الطابع، ودعوات للعنف على خلفية أعمال الشغب التي وقعت بالقرب من الكونغرس الأمريكي في 6 يناير".

وتعتقد المنظمة، أن "تيلغرام" ينتهك شروط استخدام متجر تطبيقات "آبل"، من خلال سماحه بنشر مواد ذات طابع متطرف وعنصري، وكذلك الرسائل التي تحرض على الكراهية وتتهم المنظمة، شركة "آبل"، "بالتسبب في ضرر معنوي لها بدون قصد، وتطالب بتعويض هذا الضرر بالإضافة إلى حذف الماسنجر المذكور من متجر التطبيقات وتخطط المنظمة، كذلك لرفع دعوى مماثلة ضد شركة "غوغل" وقال رئيس المنظمة مارك غينسبيرغ، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في المغرب سابقا، إن "تيلغرام" تتميز بحد ذاتها، كموزع فائق لخطاب الكراهية، حتى بالمقارنة مع Parler.

المصدر: تاس