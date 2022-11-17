وزير الأمن البريطاني يحذر من اختراق هواتف نواب البرلمان

حذر وزير الأمن البريطاني والمخابرات البريطانية MI5 من أن ديمقراطية المملكة المتحدة "تتعرض للهجوم" بعد أن حذر أعضاء البرلمان من أن هواتفهم المحمولة هي "منجم ذهب محتمل للدول المعادية" التي تسعى إلى جمع معلومات حساسة.