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غوغل تحظر عشرات التطبيقات من متجر "جوجل بلاى"

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العرب اليوم - غوغل تحظر عشرات التطبيقات من متجر "جوجل بلاى"

جوجل
واشنطن - العرب اليوم

 حظرت جوجل عشرات التطبيقات من متجر "جوجل بلاي" بعد اكتشاف تضمنها ثغرات تجمع بيانات المستخدمين بالخفاء. وأشار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنل" إلى اكتشاف برمجية زرعت في تطبيقات تتعلق بصلاة المسلمين تم تحميلها على أكثر من 10 ملايين جهاز، عثر عليها أثناء إجراء تدقيق على نقاط الضعف في تطبيقات أندرويد من قبل باحثين متخصصين .   وأوضح التقرير أن شركة "ميجرمنت سيستمز"، ومقرها بنما، والتي لها علاقة بهذه البرمجية، وجد أنها ترتبط بمقاول يعمل في مجال الاستخبارات الإلكترونية في فيرجينيا، يعمل لصالح وكالات الأمن القومي الأميركي.   وتلفت الصحيفة إلى أن "ميجرمنت سيستمز" دفعت للمطورين في جميع أنحاء العالم لإضافة "كود خاص" في تطبيقاتهم.   وقال متحدث باسم جوجل، سكوت ويستوفر، إنه تم إزالة التطبيقات التي تحتوي على "كود" برمجيات "ميجرمنت سيستمز" من متجر "جوجل بلاي" منذ 25 مارس.

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غوغل تحظر عشرات التطبيقات من متجر جوجل بلاى غوغل تحظر عشرات التطبيقات من متجر جوجل بلاى



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