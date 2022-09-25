الصين تُطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات
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الصين تُطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات

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العرب اليوم - الصين تُطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات

الأقمار الإصطناعية
بكين - العرب اليوم

أطلقت الصين اليوم /الأحد/ صاروخا من طراز "كوايتشو- 1 أيه" لوضع القمرين الاصطناعيين "شييان-14" و"شييان-15"، في الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعي "شييان-14" سيستخدم في إجراء تجارب علمية، بينما سيوفر "شييان-15" بيانات في مجالات مسح الأراضي والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وتعد هذه الرحلة الـ18 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه"، وفقًا لمركز الإطلاق.

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الصين تُطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات الصين تُطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات



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