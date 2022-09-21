الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لرصد الغلاف الجوي

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، قمرا اصطناعيا جديدا إلى مدار مخطط له، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء غوبي في شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "يونهاي- 1 03" ، على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش- 2 دي، مشيرة إلى أنه سيستخدم بشكل أساسي لرصد الغلاف الجوي، والبيئات الفضائية والبحرية، والحد من الكوارث والتخفيف منها، وإجراء التجارب العلمية.

وأضافت أن الإطلاق يمثل المهمة رقم 438 لعائلة صواريخ لونغ مارش.