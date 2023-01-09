كوريا الجنوبية تحذر من احتمال سقوط قمر صناعي أميركي

حذرت وزارة العلوم في كوريا الجنوبية اليوم /الاثنين/ من احتمال سقوط قمر صناعي أمريكي استنفد أغراضه، على شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - من المنتظر أن يسقط قمر "ميزانية إشعاع الأرض (ERBS)" الذي تم إطلاقه في عام 1984، على الأرض بعد إكمال مهمة استمرت لعقود لدراسة كيفية امتصاص الأرض للطاقة وإشعاعها من الشمس.