قراصنة إنترنت صينيون يهاجمون 12 مؤسسة أكاديمية كورية جنوبية

قالت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن مجموعة قرصنة صينية شنت هجوما إلكترونيا ضد 12 مؤسسة أكاديمية كورية جنوبية. وأفادت وكالة الإنترنت والأمن الكورية الجنوبية بأن المهاجمين اخترقوا مواقع 12 مؤسسة يوم الأحد ، بما في ذلك بعض أقسام جامعة جيجو وجامعة كوريا الوطنية للتعليم، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوكالة إن مجموعة القرصنة الصينية حذرت من هجوم إلكتروني.