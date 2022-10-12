اليابان ترسل أمر تدمير ذاتي لصاروخ فضائي بعد 7 دقائق من إقلاعه

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنها أجرت صباح اليوم الأربعاء، عملية إطلاق فاشلة لصاروخ إبسيلون-6 يحمل أقمارًا صناعية بينما أرسلت أمرا بالتدمير الذاتي بعد حوالي سبع دقائق من إقلاعه.