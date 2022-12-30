ناسا تكرم بيليه بصورة مجرة بألوان علم البرازيل

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية /ناسا/ صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل -الأخضر والأصفر والأزرق-، وقالت إنها تكريما للاعب البرازيلي بيليه، الذي توفي يوم أمس الخميس. وأوضحت /ناسا/ أن اللاعب الراحل معروف لدى الكثيرين .