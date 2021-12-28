الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء
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الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء

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العرب اليوم - الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء

الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء
بكين - العرب اليوم

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجاهلت التزاماتها بموجب معاهدات الفضاء الخارجي وعرّضت رواد الفضاء للخطر.  وأضاف ليجيان، في مؤتمر صحافي يومي، إن الصين تحث الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية.  وكان صينيون انتقدوا عبر الإنترنت طموحات الملياردير إيلون ماسك، وطموحاته الفضائية، بعد أن اشتكت الصين من أن محطتها الفضائية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مراوغة لتجنب الاصطدام بالأقمار الصناعية التي أطلقها برنامج "ستارلينك"، التابع لماسك.

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الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالاتفاقات بشأن استكشاف الفضاء



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