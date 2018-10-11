رصد مقطع فيديو ,مرور محطة الفضاء الدولية، وهي أكبر جسم فضائي من صنع الإنسان، أمام سطح الشمس..

وأكّدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المحطة، خلال مرورها أمام الشمس بسرعة 5 أميال في الثانية، يوم الأحد الماضي الموافق لـ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل.

وأضاف "الفيديو عبارة عن مجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها من قبل مصور ناسا، جويل كوسكي في ولاية فرجينيا".

وكان على متن المحطة كل من القائد ألكسندر غيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، والمستشارة في ناسا، سيرينا أونون، بالإضافة إلى سيرغي بروكوبيف من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وقالت ناسا "إنه ثالث جسم مرئي يرى بالعين المجرّدة يمر أمام الشمس، بدا وكأنه طائرة تسير بسرعة عالية جدًا".



محطة

وسينضم للطاقم الثلاثي، نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من روسكوزموس، وذلك خلال رحلة ستنفّذ الخميس، وتنطلق من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان.

يذكر أن 230 شخصًا من 18 بلدًا مختلفا زاروا محطة الفضاء الدولية منذ إطلاقها.

ويعيش فيها، عادة، طاقم دولي مكون من ستة أشخاص، فيما تكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة. وتقوم المحطة في غضون 24 ساعة بـ 16 دورة حول الأرض.