تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم

تعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بعد أنباء عن زلزال سياسي حيث اعتقلت قوة أمنية مجهولة عددا من الوزراء ووضعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وأفادت عدة تقارير إعلامية محلية بانقطاع الإنترنت.وليس هناك حتى الآن أي تعليق من الجيش.كان تجمع المهنيين السودانيين أكد، أنه تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان.