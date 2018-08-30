سهولة وصول الهاكرز لرسائل واتس آب

كشفت واتس آب أن الرسائل المخزنة على خدمة النسخ الاحتياطي المجانية من جوجل ليست آمنة مثل تلك المحمية من قبل أنظمتها الداخلية.
وتعاون تطبيق الدردشة المملوك من قبل فيسبوك مؤخرا مع Google Drive، لتوفير سعة تخزين غير محدودة لمستخدمي أندرويد، ويعد الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك أمرا حيويا، لضمان نقلها بسهولة عند تغيير الهواتف.
لكن هذه الصفقة الجذابة تأتي مع تحذير "صارخ"، حيث لن يتم تشفير جميع الدردشات المخزنة على خوادم جوجل، ما يعني أنه بإمكان جوجل أيضا، بخلاف واتس آب، الوصول إلى رسائل واتس آب متى اختارت ذلك، حيث يتم إخفاء النصوص بسلسلة من التعليمات البرمجية، التي لا يمكن اختراقها إلا من قبل المرسل والمتلقي.
وقالت واتس آب إن "الوسائط والرسائل التي قمت بنسخها احتياطيا ليست محمية بتشفير واتس آب "من البداية إلى النهاية"، أثناء حفظها في Google Drive".
وأصبح التشفير الآن القاعدة الأساسية في العديد من تطبيقات الدردشة، ولكن جوجل خرجت عن القاعدة بشكل سيء، أتاح للهاكرز إمكانية الوصول وقراءة الرسائل الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة لمستخدمي هواتف آبل، حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية على iCloud.
ولضمان الحفاظ على أمان بياناتك، توصي ZDNet بتطبيق كلمات مرور قوية لحساب جوجل.
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