قالت شركة مايكروسوفت العملاقة للكمبيوتر إن "مجموعة مرتبطة بنظام طهران" تقف وراء هجوم إلكتروني حديث على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة. وأضافت مايكروسوفت "أيا يكن الرأي في الخيارات التحريرية لصحيفة شارلي إيبدو، فإن نشر البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من عملائها يشكل تهديدا خطيرا".

وقدم هؤلاء المتسللون الإلكترونيون أنفسهم باسم "الأرواح المقدسة" لكن الأمر يتعلق في الواقع بشركة الأمن السيبراني الإيرانية "إمينيت باسارغاد" التي تسميها مايكروسوفت "نيبتونيوم"، وفق ما كتب كلينت واتس، أحد مسؤولي الشركة الأمريكية في منشور على مدونة.في أوائل يناير، أعلنت مجموعة "الأرواح المقدسة" أنها حصلت على البيانات الشخصية لأكثر من 200 ألف من مشتركي "شارلي إيبدو" وعملائها، ونشرت عينة منها.