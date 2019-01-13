كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 من المصرية للاتصالات

من ضمن ما ينتظره عملاء الشركة المصرية للاتصالات، هو معرفة قيمة فواتير التليفون الأرضي 2019، فهذه الفترة يبحث جميع المشتركين في خدمة التليفون الأرضي عن قيمة الفاتورة التي تسدد خلال شهر يناير 2019، والتي يكون المحاسبة فيها عن الثلاثة أشهر الأخيرة خلال 2018، وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يناير 2019 برقم التليفون، وذلك عن طريق الدخول على رابط المصرية للاتصالات، الذي يظهر به قيمة فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019 بكود المحافظة ورقم التليفون.

تقدم "الفجر" خدمة لقرائها، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها والمواطنين، كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خاصة خلال شهر يناير 2019 من الشركة المصرية للاتصالات، وهي الخدمة التي أتاحتها الشركة.

كما أتاحت للعملاء الدفع الإلكتروني للفاتورة، وذلك تخفيفا عليهم ومواكبة للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات، كما توفر الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع والتي تلائم ظروف جميع العملاء.

وتُدفع فاتورة التليفون 4 مرات خلال العام في شهر "يناير، أبريل، أغسطس، ديسمبر"، وعليك الدفع في فترة أقصاها 6 أشهر، وإلا قد تعرض نفسك لإلغاء الخدمة.

- الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2018

يمكنك معرفة قيمة الفاتورة الشهرية ودفعها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

2- اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

3- ادخل رقم الهاتف مسبوقا بكود المحافظة.

وستعرض فاتورة تفصيلية بها قيمة الاشتراك والمكالمات والدمغات، والفواتير التي تم دفعها، والقيمة المدفوعة للخواص كإظهار رقم المتصل والخواص الأخرى.

- فاتورة شهر يناير 2019 للتليفون الأرضي

بمجرد ظهور الفاتورة يمكنكم السداد الألكتروني لفاتورة التليفون الأرضي من خلال الشركات المقدمة للخدمة، شركة فوري، وشركة أمان، وهي شركات تتميز بالانتشار في الأسواق، وسهولة الدفع.

- شكاوى فاتورة التليفون الأرضي

لتقديم الشكاوى بخصوص فاتورة التليفون الأرضي أو أي شكاوى أخرى يمكنك محادثة ممثل خدمة العملاء من خلال الاتصال على 111 أو 01555000111.

كما يمكنك مراسلة الشركة على الإيميل الرسمى لهم.

الصفحة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات We.

- موعد إصدار فواتير التليفون الأرضي

تصدر فواتير التليفون الأرضى كل 3 شهور كما يلي:

1- فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير.

2- فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل.

3- فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو.

4- فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر.

- الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات

تمكنت الشركة المصرية للاتصالات من القفز بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، كما تمكنت من زيادة الخدمة المقدمة إلى عملائها كمًا وكيفًا، إذ وفرت عددًا من الخدمات، كالدفع الألكتروني والفاتورة التفصيلية، ويمكنك الحصول على تلك الخدمات من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم 111.

- موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019:

1- 15 يناير يبدأ سداد فاتورة يناير 2019

2- يوم 15 فبراير في حالة عدم الدفع، تبدأ فترة السماح وحتى 14 مارس، يتم في تلك الفترة السماح باستقبال المكالمات، إلا أنه يتم إيقاف خدمة الإرسال.

3- يوم 15 مارس في حالة عدم الدفع يتم إيقاف خدمة الإرسال والاستقبال، كما يتم فرض غرامة تأخير.

- فاتورة التليفون الأرضي 2019

سيكون على جميع مشتركي خدمة التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات دفع الفاتورة أربع مرات في الشهور التالية:

- يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر.

ويجب الدفع بحد أقصى في فترة السماح، والتي تمتد لمدة شهر من موعد إعلان الفاتورة ويكون متاح فيها استقبال المكالمات مع إلغاء خدمة إرسال المكالمات، أما بعد مرور فترة السماح، فلا يسمح للعملاء بالإرسال ولا بالإستقبال، كما يتم فرض غرامة تأخير.

- طرق التظلم على الفاتورة

1- التوجه لأقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات.

2- التوجه لأقرب فرع خدمة عملاء.

3- الاتصال على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155.