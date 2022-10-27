قراصنة روس يخترقون موقع الكنيست الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن موقع الكنيست الإسرائيلي تعرض لهجوم من قراصنة روس في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسبب في توقفه، قبل أن يعود للعمل.

وأعلنت مجموعة القراصنة الروسية Xaknet Team، مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك عبر حسابها في تطبيق "تلغرام"، وقالت إنه "تم تنفيذه انتقاماً لتزويد إسرائيل لأوكرانيا بمعلومات استخبارية عن طائرات بدون طيار قدمتها إيران للقوات الروسية"، وفق ما ذكر موقع "i24 news".