تحذير عاجل من أبل لمستخدمي أيفون وأيباد

حذرت شركة أبل الأمريكية، الملايين من مستخدمي هواتف أيفون وأيباد، وذلك بعد إهمال عدد كبير منهم إجراء آخر تحديث من نظام التشغيل iOS ، الذي يعمل على إصلاح تصحيحين أمان مهمين جدا نظام iOS 15 أتيح في سبتمبر الماضي، لكنه يتمتع بواحد من أدنى معدلات الاستخدام في الآونة الأخيرة، وحتى الآن نحو 72% من جميع أجهزة أيفون التي تم إصدارها في السنوات الـ4 الماضية قامت بتثبيته، بينما تم تثبيته على أيباد بنسبة 57% فقط، وهذا يعني أن هناك ملايين الأجهزة لا تزال معرضة للخطر بلا داع أخطاء أمنية يعالجها تحديث نظام iOS 15 وهناك بعض التطبيقات القادرة على الحصول على معلومات معرف أبل الخاص بالمستخدم، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود متسلل تمكن من استخدام هذا الخلل، إلا أنه من الجيد أن يحمل المستخدمون آخر تحديث لتصحيح هذا الخلل.