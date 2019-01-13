أعلنت شركة VideoLan مؤخرًا وهي الشركة التي تعمل وراء مشغل الوسائط الشهير VLC، عن قُرب وصول تطبيقها هذا إلى 3 مليار عملية تنزيل نهاية الأسبوع، اليوم وبشكل رسمي تجاوز التطبيق هذا الرقم سواء على أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.

وتقول الشركة أن 25% من الرقم يأتي من الأجهزة والهواتف المحمولة، مما يعني أن حوالي 750 مليون تنزيل أتت من منصتي أندرويد و iOS، ولكن الشركة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت أيضًا عن تحديث مُرتقب للتطبيق من على أندرويد من خلاله سيدعم AirPlay و VR.

بالتالي مع دعم الواقع الافتراضي “VR” سيتمكن مستخدمي VLC من مشاهدة الأفلام “ثنائية الأبعاد” في بيئة مسرح افتراضية باستخدام أجهزة خاصة مثل HTC Vive، كما وسيُتيح دعم AirPlay لمستخدمي أندرويد من مزامنة الفيديوهات والمسارات الموسيقية من هواتفهم الذكية إلى أجهز أبل TV.

كما وتخطط الشركة لإنشاء مكتبة وسائط أفضل للتطبيق لتسهيل التبديل من iTunes، أخيرًا ليس هناك جدول زمني مؤكد لإطلاق التحديث، ولكن أشارت الشركة أنها تحتاج شهر تقريبًا من أجل جعله متاحًا للجميع بدون أي مشاكل تُذكر.