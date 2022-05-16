فيس بوك يعيد تسمية خدمة الدفع facebook pay لـmeta pay قريبًا

كشف تقرير حديث إنه ستتم إعادة تسمية Facebook Pay قريبًا إلى Meta Pay، وذلك وفقًا لمنشور ستيفان كاسريل مدير التكنولوجيا المالية بشركة Meta المالكة لفيس بوك، فمع تغيير العلامة التجارية ، تركز الشركة على تعزيز تجارب المدفوعات التي تقدمها بالفعل مع Facebook Pay في المناطق التي تشهد اعتمادًا جيدًا، بدلاً من التركيز على التوسع في بلدان جديدة.

لماذا غيرت فيس بوك اسم خدمة الدفع التابعة لها؟

وبحسب التقرير تستكشف Meta أيضًا كيف يمكنها تبسيط تجربة المدفوعات عبر أنظمتها الأساسية لتسهيل الوصول إلى المدفوعات ومعالجتها في metaverse، وقد أشار Kasriel إلى أن Meta في "المراحل المبكرة جدًا" من التفكير في الشكل الذي قد تبدو عليه تجربة المحفظة الواحدة، ووأوضح أنه فيما يتعلق بالتفكير المبكر ، تبحث Meta في كيفية إثبات هويتك ونقل هذه الهوية إلى تجارب مختلفة في metaverse.



وتفكر الشركة أيضًا في كيفية تخزين السلع الرقمية التي تمتلكها وأخذها معك أينما ذهبت، وأخيرًا، تبحث الشركة في كيفية الدفع بسهولة وبطريقة الدفع التي تريدها، سواء كان ذلك لصديق أو إجراء عملية شراء من شركة أو منشئ محتوى، كما تخطط الشركة لمشاركة المزيد حول هذا في المستقبل.



وكتب كاسريل: "إن طريقنا إلى الأمام يرتكز على مهمتنا المتمثلة في تمكين الجميع في كل مكان للوصول إلى النظام المالي العالمي لتسريع الشمول المالي والتمكين الاقتصادي"، "إن تصميم المنتجات والبنية التحتية مع وضع metaverse في الاعتبار اليوم سيساعد على تسهيل الابتكار الذي يوفر وصولاً أكبر ووفورات حقيقية في التكلفة - قبل أن تصبح metaverse هي السائدة، حان الوقت الآن لوضع اللبنات الأساسية للمستقبل، لأنه بمجرد أن يتم وضع هذا الأساس في مكانه، فإن إمكانات metaverse ، وحيث يمكن أن تأخذ التكنولوجيا المالية بعد ذلك ، ستكون بلا حدود ".



يذكر أن فيس بوك يعمل في خدمات الدفع منذ عام 2009 ويقول إن الأشخاص يستخدمون منصته لإجراء المدفوعات في 160 دولة و55 عملة، بما في ذلك من شخص لآخر، ومن شركة إلى شركة، ومن شركة إلى مدفوعات المستهلكين.



الجدير بالذكر أن فيس بوك غيرت علامتها التجارية للشركة إلى Meta في أكتوبر لجذب المزيد من الطموح الأساسي للشركة، وهو بناء metaverse، ومنذ ذلك الحين، بدأت Meta في إعادة تسمية منتجاتها لتلائم العلامة التجارية الجديدة للشركة، فعلى سبيل المثال، أصبح Oculus Quest الآن Meta Quest، وأصبح Facebook Portal الآن Meta Portal، ومن المنطقي أن تقوم Meta بإجراء التغيير على تجربة المدفوعات الخاصة بها أيضًا ، خاصةً لأنها تستعد لـ metaverse.