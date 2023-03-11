تعطّل عمل موقع تويتر في مناطق متفرقة من العالم

أظهرت بيانات موقع Downdetector أن مستخدمي "تويتر"، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة.وأفاد الموقع بأن حوالي 2.1 ألف مستخدم لاحظوا خللا في عمل "تويتر".

وأشار إلى أن 71% من المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في عمل التطبيق، و22% يواجهون صعوبة في الوصول إلى الموقع، و7% يواجهون صعوبة في الاتصال بالخادم.