شركة SpaceX الأمريكية تسرح 10% من موظفيها

تعتزم شركة SpaceX تسريح 10% من العمالة لديها وذلك بعد نجاح أول إطلاق صاروخ هذا العام، ويأتي هذا التسريح ضمن جهود الشركة لضغط النفقات في محاولة لإطلاق مشروعين عملاقين.

ولدى الشركة الكثير من المهام هذه السنة من بينها اختبار كبسولة Dragon لإيصال رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، إطلاق صاروخي Falcon Heavy، والأقمار الاصطناعية الخاصة بخدمة Starlink للإنترنت الفضائي، اختبارات المركبة الفضائية لاستكشاف المريخ.

ويعمل لدى الشركة حالياً أكثر من 6 آلاف شخص وتحقق عائدات سنوية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار من زبائنها مثل وكالة ناسا و شركات أخرى تستخدم صواريخها مثل Iridium. وتبحث الشركة دائماً عن طرق جديدة لتحقيق الدخل مثل تعاقدها مع الملياردير الياباني Yusaku Maezawa وإطلاق رحلات سياحة الفضاء.