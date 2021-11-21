هجوم إلكتروني على شركة ماهان الإيرانية للطيران المدني

استهدف هجوم ألكتروني صباح اليوم الأحد، المنظومة الإلكترونية لشركة ماهان للطيران المدني، التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، أن "شركة ماهان للطيران المدني أرسلت رسالة نصية تحتوي على تعرضها لهجوم إلكتروني".

وأشارت الوكالة المحلية إلى "رسائل تلقاها العديد من المشتركين في القائمة البريدية للشركة ومشتري تذاكر شركة الطيران هذه".

ولم يعلق حتى الآن (6:20 ت غ) أي مسؤول إيراني على الحادثة.

ومددت الولايات المتحدة، أمس السبت، العقوبات ضد شركة "ماهان" وبعض شركائها السابقين.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية مددت العقوبات المفروضة على شركة ماهان للطيران و 12 شركة أخرى لمدة ستة أشهر أخرى، وتشمل هذه العقوبات حظر بيع أي معدات طيران أمريكية لهذه الشركات.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، والذي تم نشره يوم الجمعة في ما يسمى بالقائمة الفيدرالية - وهي مجموعة من الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.

وكما جاء في البيان "هناك حديث عن حظر بيع معدات طيران أمريكية وقطع غيارها لـ 12 منظمة، وبالتالي تم تمديد أمر 21 آيار/مايو 2021".

وجاء في نص الوثيقة: "هذا الأمر سينفذ على الفور وسيظل ساري المفعول لمدة 180 يوما، ووقع المرسوم كيفين كيرلاند القائم بأعمال نائب وزير التجارة للرقابة على الصادرات".

وشركة ماهان للطيران المدني خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2011 بسبب نقل السلاح والمقاتلين إلى سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.