بعد أقل من شهرين، سيتوقف تطبيق واتس آب عن العمل على الكثير من طرازات الهواتف القديمة، حيث يتخلص تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم من دعم الأجهزة القديمة بشكل منتظم، وستحدث عملية الإعدام التالية قريبًا، وفي 1 نوفمبر، سيتوقف التطبيق المملوك لـفيس بوك عن العمل على ما يصل إلى 43 طرازًا مختلفًا للهواتف الذكية.



ويغطي هذا كلاً من أجهزة أيفون والهواتف الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، وفي قسم الأسئلة الشائعة ، يوصي WhatsApp باستخدام نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل بنظام التشغيل 4.1 والإصدارات الأحدث، أو أجهزة أيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 10 والإصدارات الأحدث للتطبيق.



وسيتوقف واتس آب عن العمل على الهواتف التي تعمل على أي شيء أقدم من أندرويد OS 4.1 و iOS 10 من Apple و KaiOS 2.5.1 في نوفمبر ، وفقًا لقسم الأسئلة الشائعة.



هواتف أبل

هواتف أيفون SE و6S و6S Plus.

ماذا تفعل إذا كان هاتفك قديمًا جدًا

الإجابة الأكثر وضوحًا هي، للأسف، أنك ستحتاج إلى التفكير في الدفع لترقية هاتفك، ومع ذلك ، هناك طريقة يمكنك من خلالها حفظ محفوظات الدردشة الخاصة بك إذا كنت لا تريد رؤيتها تختفي عندما تنتقل إلى هاتف مختلف، ويمكنك نسخ سجل رسائلك احتياطيًا إلى Google Drive أو iCloud بناءً على النظام الأساسي الذي تستخدمه (iOS أو أندرويد).

وللأسف، لا يوجد خيار لنقل سجل الدردشة بين الأنظمة الأساسية، ولكن يمكنك تصديره كمرفق بريد إلكتروني، حيث يقوم واتس آب بانتظام بتحديث قائمة الهواتف المدعومة التي يمكنها الوصول إلى أحدث ميزات التطبيق - مثل اختفاء الرسائل.