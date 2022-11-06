تويتر يواجه حملة فرار المعلنين بعد استحواذ إيلون ماسك

بينما يبحث إيلون ماسك عن طرق جديدة لكسب المال من تويتر، فإنه يواجه مشكلة هروب المعلنين من النظام الأساسي، حيث أكد الملياردير التقني أن تويتر شهد انخفاضًا هائلاً في الإيرادات؛ بسبب مخاوف المعلنين بشأن تعديل المحتوى وغيرها من القضايا التي أثارها النشطاء. أوقف عدد من الشركات الكبرى الإعلانات مؤقتًا في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك GM و Audi و Pfizer و General Mills و Volkswagen وغيرها من الأسماء الكبيرة التي تتخوف من التغييرات المحتملة في سياسات تويتر بالإضافة إلى مغادرة كبار المديرين التنفيذيين. أعربت المجموعات الصناعية أيضًا عن قلقها بشأن سلامة العلامة التجارية في ظل ماسك، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن "IPG ، إحدى أكبر شركات الإعلان في العالم ، أصدرت توصية للعملاء لإيقاف إنفاقهم مؤقتًا على تويتر."