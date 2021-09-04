أبل تسمح لتطبيقات القارئ بالارتباط بالويب للتسجيل

قالت شركة آبل إنها تسمح لمطوري تطبيقات القارئ، مثل تطبيق نتفليكس وسبوتيفاي وKindle من أمازون، بربط عملائها مباشرة بموقع التسجيل الخاص بها، ويمكنها من خلال ذلك الالتفاف على نظام الدفع داخل التطبيق (العمولة بنسبة 30 في المئة) بالكامل، ولكن في تلك الحالات التي لم يفعلوا فيها ذلك. ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، تدعي الشركة أن هذه الخطوة تغلق تحقيقًا من قبل لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC، وأنها تنطبق على تلك الأنواع من تطبيقات القارئ في الوقت الحالي. وتعد تطبيقات القارئ بمثابة فئة تم تصميمها في الأصل بواسطة الشركة لاسترضاء شركات مثل نتفليكس. وذلك من خلال السماح لمستخدميها بتسجيل الدخول إلى حساباتهم الحالية بدلاً من التسجيل للحصول على اشتراك جديد عبر متجر التطبيقات (والاضطرار إلى دفع رسوم آبل). وأكدت لجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC الاتفاق في بيان صحفي خاص بها، قائلة إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تقضي على الانتهاك المشتبه به لقانون مكافحة الاحتكار. وتقول اللجنة، التي تحقق في الشركة منذ عام 2016: إن آبل تعهدت بالإبلاغ عن حالة شفافية مراجعة التطبيقات مرة واحدة سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ووفقًا للجنة التجارة العادلة اليابانية JFTC، اقترحت الشركة تغيير إرشادات مراجعة التطبيق استجابةً للتحقيق. ولا فائدة حاليًا من تطبيقي نتفليكس وسبوتيفاي عبر iOS إذا لم يكن لديك اشتراك. إذ يقدم كلاهما صفحة تسجيل الدخول، دون رابط إلى موقع الويب الخاص بهما، بالإضافة إلى اعتذار صريح. وعلى النقيض من ذلك، يقدم تطبيق Kindle صفحة أساسية لإنشاء حساب أمازون جديد داخل التطبيق نفسه. ولكن لا يسمح لك بشراء الكتب من هناك، أو حتى في تطبيق أمازون القياسي. ويجب عليك استخدام المتصفح للشراء. توضح الشركة المصنعة لهواتف آيفون أنها وافقت على السماح لمطوري ما يسمى بتطبيقات القارئ بمشاركة رابط واحد إلى موقعهم على الويب لمساعدة المستخدمين في إعداد حساباتهم وإدارتها. وتقول أيضًا إنها تساعد مطوري تطبيقات القارئ على حماية المستخدمين عند ربطهم بموقع ويب خارجي لإجراء عمليات شراء. ويشير ذلك إلى أنه قد يكون لدى الشركة إرشادات محددة لكيفية ظهور هذه الروابط. وليس من الواضح ما إذا كان المطورون يتمكنون من ذكر الأسعار. تجدر الإشارة إلى أنه عندما رفضت آبل تطبيق Hey للبريد الإلكتروني، وحتى بعد أن عدلت هذا القرار لاحقًا، كانت واضحة جدًا أن تطبيقات البريد الإلكتروني لا تعتبر تطبيقات قارئ. وذلك حتى لو قمت بالاشتراك خارج التطبيق. وبينما تشير إرشادات مراجعة التطبيقات الخاصة بالشركة إلى أن تطبيق القارئ قد يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الذي تم شراؤه مسبقًا. ولكن البيان الصحفي الجديد للشركة يحدد أن مطوري تطبيقات القارئ لا يقدمون سلعًا وخدمات رقمية داخل التطبيق للشراء. وهذا يعني أن آبل تقدم هذا الاستثناء للشركات التي لا تساهم بأي عمولات شراء داخل التطبيق للشركة. التي تشمل بعض أشد نقادها مثل سبوتيفاي. ومع ذلك، فإن سبوتيفاي غير معجبة بالتغيير، وقالت إن خطوة آبل هي مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح. وأشارت إلى أنها تواصل الضغط من أجل قوانين جديدة مثل قانون أسواق التطبيقات المفتوحة. وتقول آبل إن القاعدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى أوائل عام 2022. ولا تنطبق على الألعاب، وهي الفئة الأكبر والأكثر ربحية في آب ستور.