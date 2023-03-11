قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، السبت، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن باستخدام تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.