تويتر يعلن إيقاف خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا
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تويتر يعلن إيقاف خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا

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العرب اليوم - تويتر يعلن إيقاف خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا

تويتر
أديس أبابا - العرب اليوم

 أفاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه أوقف مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة في إثيوبيا التي تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدي.

وفي بيان له، قال "تويتر": "التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا".

وأضاف: "بالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدي، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا".

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تويتر يعلن إيقاف خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا تويتر يعلن إيقاف خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا في إثيوبيا



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