تعرف على أبرز ما تم الكشف عنه خلال المعرض ces 2019

على مدار 3 أيام متتالية شهد معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2019، عددا كبيرا من الابتكارات المهولة التى أظهرت التطور المهول للتكنولوجيا فى مختلف الجوانب بداية من الاجهزة الكهربائية إلى الكماليات إلى الأجهزة المنزلية ووحتى الملابس الداخلية، وفيما يلى نعرض ابز المنتجات التى أفصحت عنها الشركات المشاركة فى المعرض:

قفل ذكى

كشفت شركة تحمل اسم Lockly خلال مشاركتها بمعرض CES 2019 عن قفل ذكى جديد، أطلقت عليه اسم Secure Pro، والذى يحتوى على لوحة مفاتيح لإدخال رمز المرور الخاص بك، والتى تتمتع بميزة تمتنع أى شخص من تخمين الرقم السرى حتى إذا قاموا برؤيته.

حمالة الصدر الذكية

فى محاولة لمساعدة الفتيات على العثور على حمالة الصدر المناسبة، كشفت شركة للملابس الداخلية عن حمالة صدر ذكية جديدة يبلغ سعرها 59 دولارا خلال معرض CES 2019، والتى أطلقت عليها اسم Soma Innofit، ويمكنها قياس حجم الثدى لمساعدة الفتيات على معرفة القياس المناسب لهن.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تحتوى Soma Innofit على أربعة خطوط دائرية موصولة إلى لوحة الدائرة الكهربائية فى الخلف، والتى تتصل بتطبيق على الهواتف الذكية عبر البلوتوث، كما يتم تنشيط حمالة الصدر عن طريق زر الطاقة على الظهر، وستحتاج نحو خمس دقائق لأخذ القياسات، ثم يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

هاتف قابل للطى

تمكنت شركة Royole الصينية من الكشف عن أول هاتف قابل للطى، والذى أطلقت عليه اسم FlexPai، متفوقة بابتكارها الجديد شركات الهواتف الذكية الأخرى، ممن أعلنوا من قبل عن نيتهم إطلاق هواتف قابل للطى والانحناء.

ويتميز الهاتف الذى تم عرضه فى معرض CES 2019 بتصميم رائع يمكن طيه إلى شاشتين، مما يجعل إدخاله إلى الجيب أمر فى غاية السهولة.

صنارة ذكية

كشفت شركة Cyberfishing عن مستشعر مخصص لأدوات الصيد للبحث، والذى يمكن الاستعانه به لاكتشاف مواقع الأسماك، والذى يحمل اسم Rod، ووفقا لما نشره موقع Cnet الأمريكى، يبلغ وزن Rod نحو 9 جرام فقط، ويمكن تثبيته على الصنارة وأدوات الصيد المختلفة من خلال شرائط مطاطية محكمة.

ويضم هذا المستشعر بعض الأدوات الخاصة بقياس التسارع، إلى جانب بطارية قابلة للشحن، كما يدعم البلوتوث للاتصال بالتطبيق الخاص بالهاتف، ومن المقرر أن يتم إتاحته فى الأسواق قريبا للبيع مقابل 89 دولار.

"تريد ميل" للقطط

كشفت شركة كورية ناشئة عن "تريد ميل" مخصص للقطط خلال معرض 2019 CES فى لاس فيجاس، والذى أطلقت عليه اسم The Little Cat، والذى دعمته مع أضواء LED لتحفيز القط على التمرين، والسماح لمالكه بوضع أهداف اللياقة البدنية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتيح الجهاز الذى يتم التحكم فيه باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية، لأصحاب الحيوانات الأليفة بمراقبة نشاط قطهم عندما لا يكونون بالمنزل، جنبا إلى جنب تقديم التشجيع من خلال الرسائل الصوتية المسجلة