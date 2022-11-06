غوغل تطلق ميزة مجانية يمكن أن تنقذ حياتك يومًا ما

تستخدم جوجل قوة الذكاء الاصطناعي لتنبيه المزيد من الأشخاص بشأن الفيضانات وحرائق الغابات التي تهدد الحياة، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها توسع تقنية التنبؤ الحالية الخاصة بها إلى المزيد من المواقع. من المأمول أن ينقذ التغيير الضخم الأرواح من خلال تحذير أولئك المعرضين لخطر مخاطر فورية. في العام الماضي أرسلت الشركة 115 مليون إشعار تنبيه بالفيضانات مذهلة إلى 23 مليون شخص عبر تطبيقي البحث والخرائط. وقالت جوجل إن توقعات الفيضانات ستغطي، أحواض الأنهار في 18 دولة أخرى عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا حسبما نقلت ذا صن.

يتم إرسال التنبيهات إلى هواتف أندرويد وأي جهاز آخر مثبت عليه تطبيق بحث جوجل. لكن هذا ليس كل شيء، حيث أن FloodHub التابع للشركة ينتقل إلى العالمية أيضًا. تُظهر الميزة المكان المتوقع حدوث الفيضانات ومتى. سيظهر لك التكبير والنقر على الدبوس معلومات أكثر تفصيلاً. حتى أنه يعرض مدى عمق المياه المتوقع. وفي الوقت نفسه تعمل جوجل أيضًا على تعزيز أدواتها لتحذير الناس من حرائق الغابات، التي تؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص كل عام. ابتكر المهوسون ذكاءً اصطناعيًا جديدًا ينظر إلى صور الأقمار الصناعية، مما يسمح لهم بإظهار المواقع المعرضة للخطر في الوقت الفعلي. ستظهر أيضًا في تطبيقات البحث والخرائط. الخدمة متاحة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأجزاء من أستراليا.