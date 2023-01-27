قراصنة إيرانيون وروس يستهدفون صحافيين وسياسيين بريطانيين

حذّر المركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة الخميس، من أنّ قراصنة معلوماتية إيرانيين وروساً يهاجمون «بلا هوادة» صحافيين وشخصيات سياسية بريطانية للحصول على بيانات حسّاسة.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، سلّط المركز القومي للأمن السيبراني، الملحق بجهاز الاستخبارات والأمن البريطاني، الضوء في بيان، على زيادة محاولات القرصنة التي تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات.