تقرير يرصد تحويل الذكاء الاصطناعي مقاطع الفيديو المنزلية لرسوم متحركة

إذا تساءلت يومًا عن الشكل الذي ستبدو عليه في شكل الرسوم المتحركة، يمكنك الآن معرفة ذلك، حيث ابتكر المطوران (Tejas Mahajan و Niraj Pandkar) أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها تحويل صورك ومقاطع الفيديو إلى رسوم متحركة.تعتمد الأداة التي تحمل اسم (Cartoonizer) على ورقة بحثية أعدها باحثان من جامعة طوكيو (Xinrui Wang و Jinze Yu)، حيث تستفيد أداة (Cartoonizer)، المعتدة على الذكاء الاصطناعي، من تنفيذها مفتوح المصدر لإنشاء عرض توضيحي متاح للجمهور، وتستخدم خوادم (GPU)، للاستدلال على الفيديو، و(CPUs) للصور.تعتبر المحاولة الأولى لأداة الذكاء الاصطناعي (Cartoonizer) في تحويل الناس إلى رسوم متحركة ليست دقيقة، لكن مقاطع الفيديو الخاصة بها مثيرة للإعجاب. تحقق من هذا المشهد الكرتوني من (Marvel’s Avengers):

يعتقد (Mahajan وPandkar) أن الأداة يمكن أن تنشئ نماذج أولية سريعة للأنيمي والرسوم المتحركة والألعاب، كما يتصورون أنه تولد الحد الأدنى من الفن وتضيف مشاهد قصيرة للألعاب كما ستساعد مصممي الرسوم المتحركة في عملهم.يخطط (Mahajan وPandkar) لفتح مصدر الشفرة وكتابة مقال عن الهندسة المعمارية في غضون الأيام القليلة القادمة.تعالج الأداة حاليًا ما يصل إلى 10 ثوانٍ من مقطع الفيديو فقط، وإذا حدث وقمت بتحميل فيديو أكبر من 10 ثوانٍ، فسيتم النظر في أول 10 ثوانٍ فقط، وحجم ملف الفيديو المسموح به هو 30 ميجابايت، أما تنسيقات ملفات الصور المدعومة فهي: (jpeg، png)، وتنسيقات ملفات الفيديو المدعومة هي: (mp4 ،webm ،avi ،mkv g) لكن صور (GIF / TIFF) غير مدعومة، كما يتم حذف بياناتك أثناء تشغيل العرض التوضيحي وفقًا للأداة.

أين يمكن استخدام Cartoonizer؟ موضوع يهمك?أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، الخميس، أن الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "تولّد...إيطاليا: تدفق استثنائي للمهاجرين بسبب أزمة كورونا إيطاليا: تدفق استثنائي للمهاجرين بسبب أزمة كورونا العرب و العالمبعض المجالات التي نعتقد أنه يمكن تطبيق عمل الأداة عليها:• إنتاج نماذج سريعة للرسوم المتحركة والألعاب.• نظرًا لأن الأداة تخضع لخصائص ومعلومات الوجه بشكل عام، يمكن استخدامها لتوليد الحد الأدنى من الفن.• يمكن للألعاب استيراد مشاهد مختصرة بسهولة دون استخدام (التقاط الحركة).• يمكن استخدام الأداة كمساعد لمصممي الرسوم المتحركة.في هذه الأثناء، يمكن لمستخدمي أندرويد وآيفون تجربة الأداة، كما يمكن لمستخدمي أجهزة ماك وحواسيب ويندوز تجربتها على موقع (Cartoonizer).